Un uomo di 63 anni trovato privo di vita in casa | si indaga

Un giallo avvolge Mercogliano: un uomo di 63 anni viene trovato senza vita nella sua casa, senza aver dato notizie da giorni. Le forze dell’ordine indagano sul drammatico evento, cercando di chiarire le cause di questa perdita improvvisa. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti su questa triste vicenda che ha sconvolto la comunità .

Potrebbe essere morto già da diversi giorni un 63enne trovato privo di vita nella sua residenza di Mercogliano. Già da qualche giorno non si avevano sue notizie e, quando i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno deciso di fare accesso nella sua abitazione, nel centro di Mercogliano, è arrivato il più temuto dei riscontri in queste circostanze: l'uomo era morta I militari dell'Arma hanno immediatamente informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Avellino, disponendo il trasferimento della salma al Moscati, dove nelle prossime ore ci sarà l'accertamento medico legale sulle cause del decesso.

