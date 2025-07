Giorgetti difende i conti | Niente manovra correttiva più spese per difesa e Ucraina

Giorgetti difende i conti pubblici italiani, escludendo la necessità di una manovra correttiva e confermando le previsioni per il 2025. Il ministro dell’Economia annuncia inoltre nuove risorse per la ricostruzione dell’Ucraina, sottolineando come “miracolosamente” siano state fatte le previsioni giuste. Sulla base dei dati Istat, sembra che l’Italia possa guardare al futuro con maggiore stabilità e fiducia, aprendo nuove prospettive per l’economia nazionale.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha escluso la necessità di una manovra correttiva, confermando le previsioni economiche per il 2025 e annunciando nuove risorse per la ricostruzione dell’Ucraina. “Per la prima volta non si parla di manovra correttiva: miracolosamente abbiamo fatto le previsioni giuste”, ha detto il ministro rispondendo al question time al Senato. “Sulla base dei dati pubblicati dall'Istat il 30 giugno non vi è motivo di ritenere necessità di fare aggiustamenti di tali previsioni. Le cifre sono compatibili con un deficit al 3,3% nel 2025 e con il ritorno sotto il 3% nel 2026”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giorgetti difende i conti: "Niente manovra correttiva, più spese per difesa e Ucraina"

In questa notizia si parla di: manovra - correttiva - giorgetti - ucraina

Giorgetti: 'Nessuna necessità di una manovra correttiva'; Giorgetti difende i conti: Niente manovra correttiva, più spese per difesa e Ucraina; Giorgetti fa buon viso. Ma abbozza al riarmo.

Giorgetti difende i conti: "Niente manovra correttiva, più spese per difesa e Ucraina" - Il ministro dell’Economia esclude interventi correttivi e rilancia l’obiettivo del rientro sotto il 3% nel 2026. Riporta ilgiornale.it

Manovra, Giorgetti: "Non serve nessun intervento correttivo" - Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al Question Time commentando: "Miracolosamente abbiamo fatto le p ... msn.com scrive