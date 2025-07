stretta usa sui terreni agricoli nel mirino cina russia e iran

L'America mette il freno alle vendite di terreni agricoli ai Paesi considerati minacce, tra cui Cina, Russia e Iran. Questa stretta mira a salvaguardare la sicurezza nazionale e la sovranità alimentare degli Stati Uniti, segnando un nuovo capitolo nelle tensioni internazionali sul controllo delle risorse strategiche. Ma quale sarà l'impatto di queste misure sull’economia globale e sulle scelte dei mercati? Scopriamolo insieme.

L’amministrazione Trump ha annunciato un pacchetto di misure per vietare la vendita di terreni agricoli e coltivabili ad acquirenti provenienti da Paesi considerati “avversari”, tra cui la Cina. L’obiettivo dichiarato è proteggere la sicurezza nazionale e alimentare degli Stati Uniti. “Lavoreremo con le autoritĂ statali per bloccare le vendite giĂ previste”, ha dichiarato la segretaria all’Agricoltura Brooke Rollins in una conferenza stampa congiunta, martedì, con i colleghi della Difesa e della Sicurezza interna, Pete Hegseth e Kristi Noem. Rollins ha aggiunto che l’amministrazione è pronta a intervenire anche con provvedimenti esecutivi, se necessario. 🔗 Leggi su Formiche.net