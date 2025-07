Fu risucchiata da un bocchettone in piscina a Sperlonga | due condanne per la morte di Sara Basso

Sette anni dopo la tragica morte di Sara Basso, una giovane vita spezzata inaspettatamente a Sperlonga, giungono le prime condanne per la tragedia. Due figure chiave sono state giudicate responsabili, portando un po’ di giustizia in un caso che ha sconvolto l’Italia intera. È un passo importante verso la responsabilità e la consapevolezza della sicurezza nelle strutture ricettive, affinché nessun’altra famiglia debba affrontare un simile lutto.

A sette anni dalla morte della 13enne Sara Basso, sono arrivate due condanne. La giovane di Morolo (Frosinone) era in vacanza a Sperlonga con la madre, quando l'11 luglio 2018 è stata risucchiata da un bocchettone della piscina del Virgilio Grand Hotel. Mercoledì 9 luglio, il tribunale di Latina ha condannato a tre anni Mauro Di Martino, rappresentante legale della società che gestisce la struttura, e Francesco Saverio Emini, ex proprietario. Assolto invece Ermanno Corpolongo di Itri (Latina) che aveva costruito la piscina nel 2004. Per quest'ultimo è stata confermata la richiesta di assoluzione del sostituto Valerio De Luca, che aveva invece chiesto due anni per gli altri imputati.