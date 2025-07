La Wizz Air Rome Half Marathon 2025 I primi numeri e il percorso della seconda edizione

Pronti a vivere un’esperienza indimenticabile nella Città Eterna? La Wizz Air Rome Half Marathon 2025, in programma domenica 19 ottobre, promette emozioni uniche tra monumenti storici e atmosfere suggestive. Con già 14.500 iscritti da tutto il mondo, l’evento si riconferma come un appuntamento imperdibile per runner e visitatori. Scopri i primi numeri, il percorso affascinante e le novità di questa seconda edizione che animerà Roma.

WIZZ AIR ROME HALF MARATHON 2025 Domenica 19 ottobre la seconda Rome Half Marathon, tra le meraviglie della Capitale. Wizz Air si conferma Title sponsor dell’evento. Già 14.500 gli iscritti, l’83% dei quali stranieri. In programma sabato la Longevity Run e la Dog Run Arcaplanet. Ritorna la Wizz Air Rome Half Marathon 2025, la 21 chilometri e 97 metri tra le meraviglie della Capitale: si correrà il prossimo 19 ottobre. A organizzare la mezza maratona per il secondo anno consecutivo saranno RomaOstia ed RCS Sports & Events, che rinnovano la collaborazione cominciata nel 2016 con la RomaOstia Half Marathon. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - La Wizz Air Rome Half Marathon 2025. I primi numeri e il percorso della seconda edizione

In questa notizia si parla di: wizz - rome - half - marathon

