GF il primo commento di Simona Ventura | ecco a chi si rivolge

Simona Ventura torna a condurre il Grande Fratello: la regina del reality è di nuovo in prima linea. Per Simona Ventura è terminata l’esperienza come opinionista a L’Isola dei Famosi ma ritorna sul piccolo schermo da ottobre con una nuova edizione del Grande Fratello. La storica “Super Simo” tornerĂ al timone di uno dei programmi simbolo della televisione italiana: il Grande Fratello. Questa nuova edizione, che partirĂ molto probabilmente ad ottobre sarĂ ridisegnata per tornare alle origini: niente influencer, niente tiktoker, nessun volto preconfezionato per i social. Solo concorrenti comuni, selezionati per storie personali forti, esperienze di vita significative e un mix umano pensato per coinvolgere lo spettatore sul piano emotivo, piĂą che sul gossip. 🔗 Leggi su 361magazine.com