Bonus ristrutturazione per rifare il bagno nel 2025 | come fare

Hai ancora sei mesi per approfittare del bonus ristrutturazione 2025 e trasformare il tuo bagno con uno sconto del 50%. Ricorda che le modifiche più innovative, come la sostituzione di sanitari, docce e lavabi, sono ora incluse nel bonus casa, garantendo un risparmio significativo. Non perdere questa occasione: pianifica il restyling del tuo bagno entro il 31 dicembre 2025 e rendilo più funzionale e moderno!

Ultimi sei mesi di tempo per richiedere, entro il 31 dicembre 2025, il bonus per la ristrutturazione del bagno con il 50 per cento di sconto. La sostituzione di sanitari, docce e lavabi, che in precedenza era consentita anche con l’agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche per una percentuale di sconto del 75 per cento, già dallo scorso anno prevede il solo bonus casa che, in ogni modo, comprende tutta una serie di lavori di manutenzione straordinaria. Ecco, dunque, come procedere con la richiesta e quali vantaggi sono riservati a chi fa lavori per il bagno entro il 31 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus ristrutturazione per rifare il bagno nel 2025: come fare

