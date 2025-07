Da Roma si sta gettando il seme di una nuova Ucraina, un progetto di rinascita che coinvolge le istituzioni e la diplomazia italiana. Tanti mattoni, tutti dello stesso colore, simbolo di unità e speranza, sono stati piantati nel terreno devastato di Kyiv. Secondo Gabriele Checchia, esperto di relazioni internazionali, il successo di questa ricostruzione dipende dalla sinergia tra Palazzo Chigi, il Quirinale e il Vaticano. È un cammino che richiede coesione e visione condivisa per costruire un futuro di pace e stabilità .

Tanti mattoni, tutti dello stesso colore, che Roma ha provveduto a piantare nel terreno devastato di Kyiv. Secondo Gabriele Checchia, già ambasciatore italiano in Libano, presso la Nato e presso le Organizzazioni Internazionali (Ocse, Esa, Aie), il sunto della Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina si ritrova nella capacità di Palazzo Chigi, Colle e Vaticano di pensare all'unisono e nella costanza con cui il governo guidato da Giorgia Meloni ha saputo procedere progressivamente ma senza tentennamenti con vari step, compreso quello che ha portato per la prima volta Keith Kellogg a prendere parte alla coalizione dei volenterosi, grazie allo sforzo di Roma.