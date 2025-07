Us Open 2025 quanto costano i biglietti e dove acquistarli

Se il fascino del tennis ti appassiona, non puoi perderti l’US Open 2025, in scena dal 24 agosto a Flushing Meadows, New York. I biglietti per questa straordinaria manifestazione sportiva variano di prezzo e sono disponibili attraverso canali ufficiali. Scopri come assicurarti il posto per vivere da vicino le emozioni del quarto slam della stagione e tifare i tuoi campioni preferiti, tra cui Sinner e Sabalenka.

Us Open, atto 145. Il 24 agosto scatterà l’ edizione 2025 del torneo, il quarto slam della stagione di tennis e secondo sul cemento in programma a Flushing Meadows, New York. Tutto pronto dunque per la caccia a Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, leader delle classifiche Atp e Wta nonché campioni in carica dopo i successi nel 2024 contro due statunitensi, Taylor Fritz e Jessica Pegula. Ecco come e dove acquistare i biglietti per accedere all’ Arthur Ashe, al Louis Armstrong e a tutti gli altri terreni di gioco del Billie Jean King National Center della Grande Mela nelle due settimane fino alla finale di domenica 7 settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Us Open 2025, quanto costano i biglietti e dove acquistarli

In questa notizia si parla di: open - costano - biglietti - acquistarli

Biglietti per i concerti di Cesare Cremonini nel 2026: i prezzi e dove acquistarli; Sanremo 2025, i biglietti costano il 20% in più rispetto allo scorso anno: tutto quello che c'è da sapere; Finale Us Open, quanto costa un biglietto per vedere Sinner-Fritz.

Wimbledon 2025, quando costano i biglietti e dove acquistarli - Quanto costano i biglietti Il tariffario della parte finale del torneo è già presente sul sito ufficiale di Wimbledon. Riporta lettera43.it

Wimbledon 2025, quando costano i biglietti e dove acquistarli - MSN - Il tariffario della parte finale del torneo è già presente sul sito ufficiale di Wimbledon. Scrive msn.com