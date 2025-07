Ferrero compra Kellogg ufficiale l’operazione da 3,1 miliardi

Il gigante dolciario Ferrero ha concluso un'operazione strategica da 3,1 miliardi di dollari con WK Kellogg Co, segnando un nuovo capitolo nel panorama alimentare internazionale. Dopo settimane di rumors, l'annuncio ufficiale rivela l'acquisto di uno dei marchi più iconici del settore dei cereali per la colazione, rafforzando la presenza globale del gruppo italiano. Questa mossa promette di rivoluzionare il mercato e aprire nuove opportunità di crescita.

Dopo le voci degli ultimi giorni, il Gruppo Ferrero  e WK Kellogg Co hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo definitivo in base al quale Ferrero  ha accettato di acquisire WK Kellogg Co per 23,00 dollari per azione in contanti, per un valore totale dell'azienda pari a 3,1 miliardi di dollari. L'acquisizione, che comprende la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dell'iconico portafoglio di cereali per la colazione di WK Kellogg Co negli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, fa parte del piano di crescita strategica di Ferrero  e amplia la presenza della Società in più occasioni di consumo con marchi rinomati e molto apprezzati dai consumatori.

