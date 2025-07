kate middleton dice addio alla sua fidata assistente

Dopo 15 anni di fedeltà e stile impeccabile, Natasha Archer si congeda da Kensington Palace per intraprendere una nuova avventura nel mondo della consulenza privata. La sua partenza segna la fine di un capitolo importante nella vita della principessa Kate Middleton, che ha potuto contare su una collaboratrice di fiducia nei momenti più delicati e iconici. L’addio di Natasha apre così una nuova pagina nella storia personale e professionale di entrambe, lasciando un segno indelebile nel cuore della famiglia reale.

Il braccio destro di Kate Middleton, Natasha Archer, dice addio alla famiglia reale. Dopo 15 anni l’assistente personale della principessa lascerà Kensington Palace per avviare una società privata di consulenza, come ha spiegato il settimanale People. Kate Middleton e l’addio a Natasha Archer, la sua assistente più fidata. Archer è stata la mente dietro alcuni dei look più riusciti di Kate, ed è stata identificata informalmente come la stylist non ufficiale. Affettuosamente chiamata “Tash”, la professionista 37enne è entrata a far parte dello staff della famiglia reale nel 2010 come assistente personale sia della principessa sia del principe William. 🔗 Leggi su Amica.it