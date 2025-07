Anche l' Italia elimina su molte rotte nazionali ed europee il controllo del documento d' identità durante l' imbarco Una misura già diffusa in Europa che accelera la partenza senza abbassare il livello di sicurezza

Fino a ieri, come sappiamo, il gate si riempiva di esami e verifiche dei documenti, rallentando i flussi e creando code. Ora, con questa innovazione adottata dall’Italia e diffusa in tutta Europa, l’imbarco diventa più rapido e senza stress, mantenendo però gli stessi alti standard di sicurezza. Una scelta che rivoluziona le abitudini di viaggio e semplifica la vita di milioni di passeggeri.

A partire da luglio, imbarcarsi per un volo diretto in Europa o sul territorio nazionale, è diventato più semplice. Non serve più, infatti, tirare fuori la carta d’identità o il passaporto al gate: basta la carta d’imbarco, anche digitale, e si passa. Nessuna richiesta, nessuna verifica visiva, nessun nome da confrontare sul documento. È una novità che arriva in sordina, ma cambia abitudini consolidate. Fino a ieri, come sappiamo, il gate si trasformava in una piccola dogana: documenti pronti, volti da controllare, file che rallentavano. Ora, si snellisce tutto. In Giappone arriva il veicolo senza conducente all’aeroporto di Tokyo X Svolta per i viaggi aerei: al gate si mostra solo la carta d’imbarco. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Anche l'Italia elimina, su molte rotte nazionali ed europee, il controllo del documento d'identità durante l'imbarco. Una misura già diffusa in Europa, che accelera la partenza, senza abbassare il livello di sicurezza

