Insieme per la vita ultima giornata di prevenzione | visite senologiche gratuite a Torrione

Non perdere l’ultima occasione prima della pausa estiva: martedì 15 luglio, alle 17.30, presso la Parrocchia Santa Maria a Torrione, un momento importante per la prevenzione al femminile. Promossa dall’Associazione “Noi in Rosa aps” nell’ambito del progetto “Insieme per la Vita”, questa giornata di visite senologiche gratuite rappresenta un gesto di cura e attenzione alla salute delle donne. Prenota subito e unisciti a noi per proteggere ciò che ami di più!

