Avellino lutto in Forza Italia per la scomparsa della madre di Angelo Antonio D’Agostino

La comunità di Avellino si unisce nel dolore per la scomparsa della cara signora Teresa Iantosca, madre dell’onorevole Angelo Antonio D’Agostino. In questo momento di profondo lutto, Forza Italia esprime il suo affetto e la vicinanza al nostro stimato Segretario Provinciale. Un pensiero di conforto e solidarietà a tutta la famiglia, affinché possano trovare pace e forza per affrontare questa difficile prova.

Avellino - La Segreteria provinciale di Forza Italia di Avellino esprime il più sentito cordoglio al Segretario Provinciale, on. Angelo Antonio D'Agostino, per la perdita della cara madre, signora Teresa Iantosca. Tutta la famiglia di Forza Italia Avellino – dirigenti, iscritti e simpatizzanti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

