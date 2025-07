Investita sulle strisce a Faenza | morta donna di 93 anni

Tragedia questa mattina a Faenza, dove una donna di 93 anni ha perso la vita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. L’incidente, ancora sotto approfondimento da parte della Polizia Locale, ha scosso tutta la comunità , sollevando interrogativi sulla sicurezza delle aree pedonali e sulla prevenzione di simili tragedie. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa notizia drammatica.

Faenza (Ravenna), 10 luglio 2025 – Sono ancora in corso, da parte del Nucleo Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, gli accertamenti relativi al gravissimo incidente, verificatosi questa mattina a Faenza, che è purtroppo costato la vita a una donna di 93 anni. Intorno alle 8 una pattuglia del personale del Comando di via Baliatico è intervenuta in via Tomaso dal Pozzo, all'altezza del civico 20 e poco dopo l'intersezione con via Cantagalli, per rilevare un sinistro stradale. Secondo una prima ricostruzione, un 22enne alla guida di una Renault Clio, che percorreva la strada con direzione Forlì-Bologna, ha investito l’anziana, residente nelle vicinanze, la quale - secondo quanto accertato dagli agenti - stava attraversando sulle strisce pedonali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it