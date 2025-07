Sonic Heritage a Napoli si discute del patrimonio sonoro tra identità e innovazione

A Napoli, il patrimonio sonoro diventa protagonista di un affascinante dibattito tra identità e innovazione. Durante l’evento “Sonic Heritage”, all’interno del progetto “The AFAM Roadshow”, si è esplorato come il suono possa essere un elemento vivo e vibrante della cultura, capace di unire tradizione e modernità. Un’occasione unica per riflettere sul ruolo fondamentale del patrimonio sonoro nel plasmare e condividere la nostra identità culturale.

Il suono come elemento vivo del patrimonio culturale al centro dell'incontro "Sonic Heritage" nell'ambito di "Connections. Multiversi e Narrazioni" Si è tenuta presso la sede IUAD – Accademia della Moda la tavola rotonda "Sonic Heritage", uno degli appuntamenti del progetto nazionale "The AFAM Roadshow", dedicato alla valorizzazione della ricerca, della creatività e dell'innovazione nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale. L'incontro, curato da Angela Bellia ed Eva Pietroni dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR (ISPC-CNR), ha proposto una riflessione originale e interdisciplinare sul suono come componente essenziale del patrimonio culturale immateriale, con particolare attenzione al suo ruolo nelle narrazioni identitarie.

