Pista 500 una serata speciale per gli 80 anni di Roma città aperta

Preparati a rivivere un pezzo di storia del cinema italiano in un’atmosfera unica e coinvolgente. Mercoledì 16 luglio alle 21:30, la Pista 500 si trasforma in un’arena speciale per celebrare gli 80 anni di "Roma città aperta", il capolavoro di Rossellini che ha segnato un’epoca. Un’occasione imperdibile per riscoprire questo film restaurato, avvolti dalla magia di un evento esclusivo sotto le stelle. Non mancare!

Festeggia 80 anni “Roma città aperta” che uscì nelle sale il 27 settembre 1945. Mercoledì 16 luglio, alle 21,30, il grande schermo allestito sulla Pista 500 – che ospita un'arena da 170 posti – omaggia il capolavoro neorealista di Roberto Rossellini, presentandolo nella versione restaurata da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

