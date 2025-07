Jaws @ 50 | The Definitive Inside Story | Il documentario è in arrivo su Disney+

Preparati a rivivere i trionfi e le curiosità dietro il leggendario Jaws! Dal 11 luglio, Disney+ presenta Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, un approfondimento esclusivo che celebra il cinquantesimo anniversario del film che ha rivoluzionato il cinema horror e thriller. Un viaggio emozionante tra retroscena, aneddoti e innovazioni tecniche, perfetto per tutti gli appassionati e cinefili. Non perdere questa occasione di scoprire tutto ciò che rende unico il capolavoro di Steven Spielberg!

La piattaforma Disney+ si è appresta a rilasciare da domani 11 luglio lo speciale documentario Jaws @ 50: The Definitive Inside Story. In occasione del 50° anniversario del lancio nelle sale del cult hollywoodiano Jaws (da noi Lo Squalo), la piattaforma digitale di Disney+ rilascerà da domani 11 luglio Jaws @ 50: The Definitive Inside Story, il documentario ispirato all'opera cinematografica che ha appassionato milioni di cineasti, e offerto uno sguardo speciale nei confronti del predatore più frainteso dell'oceano. Diretto dall'acclamato regista Laurent Bouzereau ( Faye, Con le musiche di John Williams ), il documentario di 90 minuti conduce gli spettatori in un viaggio in profondità, partendo dal romanzo bestseller di Peter Benchley per arrivare al fenomeno cinematografico de Lo Squalo, analizzando come il film continui a influenzare la cultura pop, il cinema e la tutela degli squali ancora oggi.