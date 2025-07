Antonino Cannavacciuolo all' outlet di Vicolungo per la finale della quarta edizione di Impiatto Forte

Antonino Cannavacciuolo fa il suo grande ingresso all’outlet di Vicolungo per la finale della quarta edizione di Impiatto Forte, il concorso social che sta appassionando appassionati di cucina e food lovers. Mercoledì 16 luglio, dalle 18, nella piazza principale del centro, i tre finalisti si sfideranno nel piatto più creativo e gustoso, sotto gli occhi di un pubblico entusiasta e dello chef stellato. Preparati a vivere un evento culinario unico!

La sfida finale della quarta edizione dell’ormai celebre concorso social "Impiatto Forte" promosso da Vicolungo The Style Outlets nelle scorse settimane è sempre più vicina. Mercoledì 16 luglio, dalle 18, nella piazza principale del centro, i tre finalisti selezionati si contenderanno la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

