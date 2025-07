Benevento il capocannoniere della Primavera in prestito in serie D

Benevento, la fucina di talenti emergenti, lancia tra i protagonisti Nicolò Francescotti, il capocannoniere dello scorso torneo Primavera 2 con 26 gol in 30 partite. Dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista ad agosto 2024, il giovane attaccante si prepara a confrontarsi con il calcio dei grandi attraverso un prestito in Serie D. Un’opportunità preziosa per dimostrare il suo valore e conquistare nuove vette nel mondo del calcio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proverà a farsi spazio anche nel calcio dei grandi Nicolò Francescotti, capocannoniere dello scorso torneo Primavera 2 dove nel girone B con la maglia del Benevento ha messo a segno 26 gol in 30 partite. Dopo la sottoscrizione del primo contratto da professionista avvenuta ad agosto 2024, la società giallorossa nell’ottica di consentirgli di fare esperienza oggi ha ufficializzato la sue cessione a titolo temporaneo all’ambizioso Treviso in serie D, squadra che punta al ritorno nella terza serie nazionale. “ Il Benevento Calcio – si legge nella nota – comunica che in data odierna il calciatore Nicolò Francescotti, classe 2005, è stato trasferito a titolo temporaneo al Treviso FBC”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, il capocannoniere della Primavera in prestito in serie D

