La Luna e le Mura serata sotto le stelle sulle antiche fortificazioni di Pisa

Immagina di immergerti in un’atmosfera magica, sotto un cielo stellato, circondato dalle antiche mura di Pisa e da uno dei paesaggi più suggestivi al mondo: piazza dei Miracoli. Sabato 12 luglio, vivi “La Luna e le Mura”, un evento unico che unisce scienza, poesia e storia, offrendoti un’esperienza indimenticabile all’ombra delle mura secolari e sotto lo sguardo incantato della luna. Preparati a esplorare i misteri dell’universo in un ambiente senza tempo.

Pisa, 10 luglio 2025 – La Luna, da sempre fonte d’ispirazione per scienziati, poeti e navigatori, sarà protagonista di una serata speciale di osservazione astronomica in uno degli scenari più affascinanti al mondo: le Mura di Pisa con vista su piazza dei Miracoli. Sabato 12 luglio, infatti, andrà in scena “La Luna e le Mura”, un appuntamento sotto le stelle con gli esperti dell’Associazione Cascinese Astrofili (ACA) e con il professor Massimiliano Razzano. Due telescopi saranno installati sul camminamento in quota: uno a 11 metri di altezza, in prossimità della statua del leone, e l’altro a 25 metri sulla Torre Santa Maria, che per l’occasione sarà straordinariamente aperta e visitabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “La Luna e le Mura”, serata sotto le stelle sulle antiche fortificazioni di Pisa

