Kolo Muani tra permanenza alla Juve ritorno al PSG e ipotesi Chelsea | si fa sempre più in bilico il futuro del centravanti francese Ultime

Il futuro di Randal Kolo Muani è più incerto che mai: tra una permanenza alla Juventus, un possibile ritorno al PSG e l’ipotesi Chelsea, il centravanti francese si trova in bilico. Le trattative sono ancora in corso e ogni giornata potrebbe portare a una svolta decisiva. La situazione si fa sempre più complessa, e i tifosi aspettano con ansia di scoprire quale strada prenderà il suo prossimo capitolo.

Kolo Muani tra permanenza alla Juve, ritorno al PSG e ipotesi Chelsea: si fa sempre più in bilico il futuro del centravanti francese. Tutte le ultime. La Juventus sta cercando di portare a Torino Randal Kolo Muani, ma la trattativa con il Paris Saint-Germain è al momento in stand-by. Come riportato dal Corriere dello Sport, per convincere il PSG a cedere l’attaccante francese, la Juve dovrà sborsare almeno 50 milioni di euro, una cifra considerevole, che al momento è un ostacolo. Nonostante la forte volontà del giocatore di rimanere a Torino, il trasferimento dipenderà dalla possibilità di raggiungere un accordo con il club parigino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani tra permanenza alla Juve, ritorno al PSG e ipotesi Chelsea: si fa sempre più in bilico il futuro del centravanti francese. Ultime

In questa notizia si parla di: muani - kolo - permanenza - juve

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

OTTIMISMO PER #KOLOMUANI ? La #Juventus, dopo il #MondialeperClub del #PSG, intensificherà le trattative per l'attaccante: cresce l'ottimismo per la permanenza del francese! (Sky Sport) ? L'ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL Vai su Facebook

#KoloMuani-#Juve, cresce l’ottimismo! Ecco i motivi che spingono l’attaccante francese alla permanenza in bianconero. Gli ultimi aggiornamenti Vai su X

Kolo Muani-Juve è un intrigo. Sancho taglia e cuce; Kolo Muani-Juve è un intrigo. Sancho taglia e cuce; Kolo Muani, il futuro è un'incognita. Cosa è cambiato alla Juve e cosa c'entra Vlahovic.

Kolo Muani Juve, cresce l’ottimismo: ecco i motivi che spingono l’attaccante francese alla permanenza in bianconero. Gli ultimi aggiornamenti - Che cosa filtra in casa bianconera Le trattative tra il mercato Juventus ed il Paris Saint ... Come scrive juventusnews24.com

Marchetti: “La Juventus vuole tenere Kolo Muani” - Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della permanenza di Kolo Muani. Si legge su msn.com