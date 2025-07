Quanto guadagna il personale aeroportuale per ogni bagaglio fuori dimensione individuato

Hai mai immaginato quanto possa guadagnare il personale aeroportuale per ogni bagaglio fuori misura? E quanti sono a conoscenza del bonus che riceve per ogni bagaglio "speciale" registrato prima dell'imbarco? Scopriamo insieme tutti i dettagli e le curiosità su questa intrigante dinamica che coinvolge sicurezza, competenza e incentivi. Continua a leggere per svelare tutto ciò che c’è da sapere!

Il Guardian pubblica una lettera dell'azienda Swissport che gestisce il servizio in sette scali del Regno Unito: il personale incasserebbe un extra di 1,20 sterline per ogni bagaglio di grandi dimensioni che viene fatto entrare a bordo

EasyJet promette un premio in danaro ai dipendenti che scovano bagagli fuori misura; Un premio ai dipendenti per i bagagli EasyJet deviati in stiva, scoppia la polemica; Bonus da 1,40 euro per ogni bagaglio fuori misura beccato, ecco il premio agli addetti che sfidano gli insulti dei passeggeri.

