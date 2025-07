LIVE Italia-Serbia Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | ottimo inizio per le azzurre 10-7

Appassionati di volley, la Nations League femminile 2025 si accende con un match emozionante tra Italia e Serbia! Le azzurre fanno un ottimo inizio, portandosi avanti 10-7 e regalando momenti di grande spettacolo. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni punto di questa sfida avvincente, mentre le protagoniste si sfidano a suon di attacchi e difese da applausi. Non perdete neanche un secondo di questa battaglia sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-12 Uzelac trova il punto con la diagonale. 17-11 Questa volta il primo tempo di Alexsic è positivo. 16-11 Pasticcio della Serbia che si fa punto da sola. 15-11 Antropova, appena entrata per Egonu, infila subito la prima diagonale della sua partita!! 14-11 Grande primo tempo della Serbia. 14-10 Errore al servizio della Serbia!!! 13-10 Invasione dell’Italia a rete con Degradi. 13-9 Primo tempo di Danesi che trova il suo primo punto, senza contare il muro! 12-9 Trova le mani Uzelac e il punto è suo. Giallo per Terzic, il coach della Serbia: ammonito per proteste! 12-8 Egonu taglia il polso e fa punto! Ma ancora una grande difesa di Moki!! 11-8 GRANDE PUNTO DELL’ITALIA!! La difesa incredibile di De Gennaro rimette in gioco l’Italia che fa punto con Egonu!! 10-8 Kurtagic prende il punto con il primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: ottimo inizio per le azzurre, 10-7

