Carboni Inter avanza il Genoa | incontro importante con i nerazzurri si va verso questa soluzione

Valentin Carboni, giovane talento dell’Inter, si avvia verso una nuova avventura in Serie A con il Genoa. Dopo il gol nel Mondiale per Club, le ultime notizie rivelano un incontro decisivo tra le due società, che potrebbe portare a un prestito importante per l’argentino. Le trattative sembrano avanzare rapidamente, aprendo nuove prospettive di crescita per Carboni e rafforzando lo scacchiere dei nerazzurri. La soluzione sembra sempre più vicina.

Carboni Inter, le ultime sul futuro del talento argentino dei nerazzurri dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. Valentin Carboni, giovane talento dell’ Inter, è sempre più vicino a un trasferimento in prestito al Genoa, con la trattativa che ha fatto registrare importanti sviluppi nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ieri c’è stato un incontro significativo tra i dirigenti nerazzurri e quelli del club ligure, durante il quale è stato raggiunto un accordo verbale per un prestito secco del centrocampista argentino. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Carboni Inter, avanza il Genoa: incontro importante con i nerazzurri, si va verso questa soluzione

In questa notizia si parla di: inter - carboni - nerazzurri - avanza

Calciomercato Inter, il ds del Venezia: «Stankovic? Lo riscatteremo, Radu invece no. E su Carboni…» - Il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato dichiarazioni significative sul calciomercato riguardanti l'Inter.

Spunta una nuova interessante pista di mercato per l'Inter I nerazzurri, infatti, sarebbero sulle tracce di Marco Asensio, trequartista spagnolo di origini olandesi in uscita dal Paris Saint-Germain Vai su Facebook

L'Inter fissa il prezzo per Calhanoglu; De Winter all'Inter? I nerazzurri offrono Valentin Carboni: la trattativa e i possibili scenari; Zalewski al 100% dell'Inter, la Roma: In bocca al lupo per il futuro, Nicola.

L’Inter manda in prestito Valentin Carboni al Genoa: opportunità per il fantacalcio? - Franco Capalbo E’ tutto definito per il trasferimento in prestito di Valentin Carboni dal Genoa all’Int ... msn.com scrive

Ex Monza- Valentin Carboni al Genoa: l'Inter pagherà per farlo giocare! - Mancano gli ultimi dettagli, ma Valentin Carboni è ormai a un passo dal vestire la maglia del Genoa. Lo riporta monza-news.it