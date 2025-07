Partoriente bloccata nel traffico a causa di un incendio lungo la Pontina | decisivo l’intervento dei Carabinieri che la scortano in ospedale

Incendio e traffico congestionato creano un ostacolo insormontabile, ma la prontezza e il coraggio dei Carabinieri di Aprilia hanno fatto la differenza. Quando una donna in fase avanzata di parto è rimasta bloccata nel traffico lungo la Pontina a causa di un incendio di sterpaglie, il loro intervento tempestivo e professionale ha garantito un salvataggio fondamentale. Un gesto di dedizione che sottolinea il valore del servizio pubblico e la solidarietà nei momenti di emergenza.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando un incendio di sterpaglie lungo la strada statale Pontina ha causato una serie di disagi, con il traffico fermo per l'intervento dei soccorritori.

