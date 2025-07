Vaccino Covid Moderna FDA insiste e approva siero nei bambini a partire da 6 mesi l' allarmismo di Bancel | Virus ancora una minaccia

Nonostante il periodo del Covid sembri ormai alle spalle, la Food and Drug Administration continua a dare il via libera a nuovi vaccini, come quello di Moderna per i bambini dai 6 mesi. Un passo importante, ma anche fonte di discussioni e allarmismi, poiché alcuni esperti, come Bancel, sottolineano che il virus resta una minaccia ancora presente. La questione rimane complessa e richiede attenzione e informazione accurata.

Nonostante il periodo del Covid sia ormai alle spalle da tempo, la Food and Drug Administration continua con l'approvazione dei vaccini sviluppati dalle multinazionali La FDA insiste e approva il vaccino Covid di Moderna per i bambini a partire dai 6 mesi. Nonostante il periodo del Covid sia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid Moderna, FDA insiste e approva siero nei bambini a partire da 6 mesi, l'allarmismo di Bancel: "Virus ancora una minaccia"

