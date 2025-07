Ventenne travolta e uccisa da un suv a Porto Cervo indagata la moglie dell’ad di Lufthansa

Una tragica vicenda scuote Porto Cervo: Gaia Costa, giovane di 20 anni, perde la vita dopo essere stata investita da un SUV, mentre la moglie dell'AD di Lufthansa è indagata. La vittima, figlia di un sindacalista Cisl, ha suscitato un forte dolore cittadino, proclamato lutto. La donna, 51 anni e già ripartita verso la Germania, tornerà in Italia per le formalità. Una tragedia che apre un doloroso capitolo di riflessione e giustizia.

