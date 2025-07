Corpo Celeste | Virgilio Sieni e i luoghi preziosi dell' ascolto

Immergiti in un viaggio emozionale tra cuore e spazi iconici di Firenze con "Corpo Celeste" di Virgilio Sieni. Un evento unico che, tra meditazioni e pratiche d’ascolto, trasforma il dolore del presente in un atto di cura profonda per l’individuo e la città . Un ponte tra corpo e anima, tra spazio e silenzio. Vivi questa esperienza che unisce arte, meditazione e comunità , perché l’essere presenti è l’unica vera rivoluzione.

Firenze, 10 luglio 2025 – Esserci. Tra le persone e i luoghi. Affrontando il grido di dolore del presente attraverso la meditazione e l'ascolto del corpo. Incontro e pratica sono il cuore del programma in cinque giorni - 21,22,24,25 e 29 luglio - dedicato da Virgilio Sieni alla cura dell'individuo e della cittĂ ; nell'ambito dell'Estate Fiorentina, "Corpo Celeste" dispiega una pluralitĂ di letture, lezioni e performance in alcuni spazi iconici della spiritualitĂ : il progetto attraversa il Cenacolo di Andrea Del Sarto e l' ex-monastero di Santa Maria degli Angeli, l' Istituto degli Innocenti come il convento di Santa Maria del Carmine, fino a raggiungere Chiostro e Cenacolo di Ognissanti, trasformando il tempo della preghiera in momenti di meditazione laica e ricerca di nuove comunitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corpo Celeste: Virgilio Sieni e i luoghi preziosi dell'ascolto

In questa notizia si parla di: corpo - celeste - virgilio - sieni

Corpo Celeste: Virgilio Sieni e i luoghi preziosi dell'ascolto; Corpo Celeste di Virgilio Sieni: nei luoghi sacri di Firenze una scuola per la pace; ?? Corpo Celeste arriva con Sieni nei luoghi sacri di Firenze.

Corpo Celeste: Virgilio Sieni e i luoghi preziosi dell'ascolto - dedicati alla cura dell'individuo e della città con letture, performance, lezioni e incontri in alcuni luoghi sacri della città: dal Cenacolo di Andrea Del Sart ... Da lanazione.it

“Corpo Celeste” di Virgilio Sieni: nei luoghi sacri di Firenze una scuola per la pace - Il 21, 22, 24, 25 e 29 luglio Virgilio Sieni porta nel capoluogo toscano un ciclo di eventi diffusi dedicati al tema della cura ... Riporta intoscana.it