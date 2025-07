Giustizia e impegno consegnato il premio Antonino Scopelliti | ecco le eccellenze reggine

Una serata intensa e commovente ha celebrato, con grande entusiasmo, la settima edizione del Premio Antonino Scopelliti, riconoscendo le eccellenze reggine che si sono distinte per giustizia e impegno. Un evento che non solo onora la memoria di un eroe della legalità , ma anche ispira nuove generazioni a seguire il suo esempio. La commemorazione si è confermata come un momento di profonda emozione e riflessione sulla lotta contro la criminalità , lasciando un'impronta indelebile nel cuore della comunità .

Un'edizione ricca di emozioni quella che si è svolta con grande partecipazione e profonda commozione quella della settima edizione del Premio Antonino Scopelliti, promosso dalla Fondazione Scopelliti per onorare la memoria del giudice ucciso dalla mafia il 9 agosto 1991. Una serata intensa.

