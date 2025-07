Zelensky lieto se l' Italia investirà sulla nostra difesa

Volentieri, il sostegno dell’Italia rappresenta un passo fondamentale nella difesa e nella ripresa dell’Ucraina. Zelensky ha espresso gratitudine a Giorgia Meloni per la leadership e la collaborazione, sottolineando l’importanza di investimenti italiani in tecnologie avanzate come i droni intercettori e la difesa aerea. Questi contributi rafforzano la sicurezza e il futuro del nostro Paese, dimostrando che insieme possiamo costruire un fronte più forte e unito.

"Sono grato a Giorgia Meloni e all' Italia per la leadership nel sostenere l' Ucraina e per aver organizzato la grande Conferenza internazionale per la ripresa dell'Ucraina. Il livello di decisioni e incontri è davvero elevato. Insieme, stiamo rafforzando il futuro dell'Ucraina. La nostra priorità assoluta in questo momento è la difesa aerea e la produzione di droni, in particolare intercettori. Saremmo lieti di vedere investimenti italiani in tutto ciò che protegge le vite in Ucraina oggi e contribuirà a salvaguardare l'Italia domani". Lo scrive su X Volodymyr Zelensky.

UCRAINA | Zelensky ricevuto da Mattarella al Quirinale. "La posizione dell'Italia è ferma, pieno sostegno. Grande ammirazione per il comportamento del popolo ucraino" #ANSA Vai su Facebook

