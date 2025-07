Cavallari evaso dopo la laurea il ministro Nordio | Avviata attività istruttoria faremo luce

La fuga di Andrea Cavallari, avvenuta dopo aver conseguito la laurea a Bologna, ha suscitato scalpore e numerosi interrogativi sulla sicurezza e l’efficienza del sistema penitenziario. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato l’avvio di un’istruttoria per fare piena luce su quanto accaduto, confermando l’impegno del governo nel garantire trasparenza e rigoroso accertamento. La vicenda rimane un punto critico nel dibattito sulla giustizia italiana.

Bologna, 10 luglio 2025 – Sull’evasione del detenuto Andrea Cavallari dopo la discussione della laurea a Bologna, alla fine, è stata avviata una istruttoria. Ad annunciarlo proprio Carlo Nordio, il ministro della Giustizia. "Occorre fare certamente luce sulla vicenda riportata dalla stampa e andrà fatto un accertamento”, ha detto il ministro durante il question time in Aula al Senato rispondendo a una interrogazione sul caso della senatrice Raffaella Paita (Iv). “A tal fine, appresa la notizia, ho avviato un'attività istruttoria al fine di accertare compiutamente i fatti e verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'esercizio delle prerogative istituzionali riconosciutemi per legge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it