Francesca Albanese spiega a TPI l’economia del genocidio a Gaza e in Cisgiordania | I profitti sono più?importanti della vita?dei palestinesi

Durante la 59esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Francesca Albanese ha svelato l’oscuro legame tra economia e genocidio a Gaza e Cisgiordania. Nel suo ultimo rapporto, “From economy of occupation to economy of genocide”, evidenzia come i profitti abbiano ormai superato il valore della vita dei palestinesi. Un’analisi potente che invita a riflettere sul costo umano di interessi economici in territori martoriati.

In occasione della 59esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, la Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati dal 1967, Francesca Albanese, ha presentato il suo ultimo Rapporto “From economy of occupation to economy of genocide”. Il documento, che segue il precedente rapporto del marzo 2024 (“Anatomia di un genocidio”), propone una lettura più ampia e incisiva del conflitto, legando la distruzione sistematica della Striscia di Gaza al ruolo di aziende, banche, fondi di investimento, università e industrie belliche che traggono beneficio diretto o indiretto dalla repressione israeliana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Francesca Albanese spiega a TPI “l’economia del genocidio” a Gaza e in Cisgiordania: “I profitti sono più?importanti della vita?dei palestinesi”

