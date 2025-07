Mobilità sostenibile | in Italia solo il 9,2% delle scuole è raggiungibile in bici divari Nord-Sud ancora marcati

In un’Italia che sogna un futuro più verde, solo il 9,2% delle scuole è facilmente raggiungibile in bici, con divari Nord-Sud ancora evidenti. Le piste ciclabili non sono semplici infrastrutture, ma catalizzatori di autonomia e benessere per i più giovani. Promuovere la mobilità sostenibile significa investire nel loro futuro e nel nostro pianeta. È ora di colmare queste disparità e pedalare verso un domani più equo e sostenibile.

Le piste ciclabili non sono solo un strumento per ridurre l'inquinamento, ma una condizione essenziale per l'autonomia dei minori.

