LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | azione solitaria di Healy 20 km all’arrivo

Segui in tempo reale la tappa di oggi al Tour de France 2025, con Healy protagonista di un’azione solitaria mozzafiato a 20 km dall’arrivo. Il suo vantaggio cresce, mentre gli ultimi ostacoli si avvicinano: il muro finale e il traguardo che promettono emozioni intense. Clicca qui per aggiornamenti continui e non perdere neanche un secondo di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:54 Ci avviciniamo al primo passaggio sulla linea d’arrivo. Traguardo situato al termine di un autentico muro che misura circa 300 metri. 16:51 15 km all’arrivo! Continua a guadagnare costantemente l’irlandese del team EF Education-Easypost. Per Healy un minuto e mezzo di vantaggio sui primi inseguitori. 16:48 Supera il minuto il margine di vantaggio di Healy sulla coppia Simmons-Storer. Gruppetto van der Poel ad 1’40”. 16:45 20 km all’arrivo per uno scatenato Ben Healy. Poco meno di 10 km al primo passaggio sulla linea del traguardo di Vire Normandie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: azione solitaria di Healy, 20 km all’arrivo

In questa notizia si parla di: arrivo - healy - diretta - tour

Roma, 8 luglio, ore 15-19.30 “Obesità in Italia 2025: Dati, Impatti e Prospettive politiche, sanitarie e legislative di intervento” SEGUI LA DIRETTA QUI ? https://www.youtube.com/watch?v=loiN1n Vai su Facebook

6^ tappa LIVE: Healy in fuga, gruppo a 5 minuti; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: perde ancora terreno il gruppo dei velocisti; Tour de France LIVE! Sesta tappa: arriva la fuga o sarà nuova sfida van der Poel-Pogacar? La diretta scritta.

Tour de France, la 6^ tappa in diretta live - Dopo la cronometro di Caen che ha 'rivoluzionato' la classifica generale, guidata ora da Pogacar, un'altra tappa insidiosissima e molto lunga (201 km) quella scattata oggi da Bayeux con cinque GPM di ... sport.sky.it scrive

DIRETTA TOUR DE FRANCE 2024, CLASSIFICA/ Tadej Pogacar ha vinto la 15 ... - che ha creato un rallentamento, facendo il gioco dei fuggitivi, che sono Healy, Mas ... Lo riporta ilsussidiario.net