Gaia travolta e uccisa sulle strisce a 24 anni si scopre chi guidava quell’auto

Un tragico episodio ha scosso Porto Cervo: Gaia Costa, 24 anni, è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali in via Aga Khan. Un'estate che avrebbe dovuto portare sole, lavoro e speranze si è incendiata nel cuore della Sardegna, lasciando una comunità sgomenta. Ora, con il volto di Gaia ancora vivo nelle menti di tutti, si scoprono i dettagli sulla vettura coinvolta, portando alla luce un dolore che richiede giustizia e verità.

Un’estate che doveva essere fatta di sole, lavoro stagionale e speranze si è trasformata in tragedia nel cuore di Porto Cervo. Gaia Costa, 24 anni, originaria di Tempio Pausania, è morta travolta da un Suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Aga Khan, una delle arterie principali della località turistica più esclusiva della Sardegna. Era il primo pomeriggio di martedì 8 luglio 2025, intorno alle 13.30, quando la giovane, figlia del sindacalista della Cisl gallurese Alfredo Costa, stava andando al lavoro. Poi lo schianto, l’impatto violento, il tentativo estremo di rianimazione e infine il decesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it