Buoni pasto dal 1° settembre commissioni ridotte | cosa cambia per lavoratori e commercianti

Dal 1° settembre 2025, con l'introduzione del limite del 5% sulle commissioni per i buoni pasto, si apre una nuova era di equità e sostenibilità nel settore. Questa misura, parte del Decreto Concorrenza, intende favorire un sistema più equilibrato per lavoratori e commercianti. Per i dipendenti, nulla cambierà nel modo di usare i buoni, che continueranno a rappresentare un valido alleato nelle spese quotidiane, garantendo maggiore trasparenza e benefici condivisi.

A partire dal 1° settembre 2025, entrerà ufficialmente in vigore il nuovo tetto massimo del 5% sulle commissioni applicate ai buoni pasto. Una misura attesa, introdotta dal Decreto Concorrenza e diventata legge con la Legge n. 1932024, che mira a riequilibrare il sistema e renderlo più sostenibile per tutti gli attori coinvolti. Cosa cambia e per chi. Per i lavoratori dipendenti, nulla cambia: potranno continuare a utilizzare i buoni pasto come sempre, sia in formato cartaceo che digitale. Le aziende che li offrono ai propri dipendenti continueranno a godere delle attuali agevolazioni fiscali. La vera novità riguarda invece gli esercenti, ristoranti, bar, supermercati, alimentari e altri punti vendita, che fino a oggi hanno dovuto sopportare commissioni anche superiori al 15-20% per ogni buono accettato.

