Ucraina da fondazioni 1 milione a Olena Zelenska Foundation

In un gesto di solidarietà concreta, le Fondazioni di origine bancaria coordinate da Acri rinnovano il loro impegno in Ucraina con un investimento di 1 milione di euro. Questa somma sarà destinata al progetto "Youth Spaces 12-21", promosso dalla Olena Zelenska Foundation, con l’obiettivo di fornire supporto psicosociale ai giovani ucraini colpiti dalla guerra. Un passo importante verso il futuro, investendo nelle nuove generazioni e nella speranza di un domani migliore.

Le Fondazioni di origine bancaria, coordinate da Acri, rinnovano il loro impegno a sostegno della popolazione ucraina colpita dalla guerra, con un nuovo intervento in favore dei più giovani. Come sottolinea una nota "è stato infatti destinato 1 milione di euro per il progetto " Youth Spaces 12-21 ", promosso dalla Olena Zelenska Foundation (fondata dalla moglie del presidente ucraino ndr) e dedicato al benessere psicosociale degli adolescenti e dei giovani in Ucraina ". L'iniziativa prevede la creazione di spazi giovanili accessibili, accoglienti e sicuri, pensati per offrire supporto psicosociale e opportunità di crescita personale a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 21 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, da fondazioni 1 milione a Olena Zelenska Foundation

