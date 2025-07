Istruttoria Antitrust su Revolut | Messaggi ingannevoli sugli investimenti e modalità aggressive di gestione dei conti

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria contro Revolut, accusata di aver diffuso messaggi ingannevoli sugli investimenti e adottato modalità aggressive nella gestione dei conti. Le ispezioni del 8 luglio, condotte con il supporto della Guardia di Finanza, puntano a fare luce su pratiche che potrebbero aver ingannato i clienti e compromesso la trasparenza del settore. Scopriamo cosa potrebbe cambiare per gli utenti e il mercato finanziario.

L' Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un 'istruttoria nei confronti di Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank Uab e Revolut Securities Europe Uab. L'8 luglio, i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società. L'ipotesi dell'autorità è che la banca digitale abbia diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e impiegato modalità aggressive nella gestione dei servizi bancari. In particolare avrebbe pubblicizzato la possibilità di investire in azioni sottolineando l'assenza di commissioni ma senza chiarire che c'erano ulteriori costi e che gli investimenti senza commissioni avevano delle limitazioni e riguardavano solo alcune tipologie di titoli.

Antitrust, istruttoria su Revolut per messaggi ingannevoli - L'Antitrust si accinge a indagare su Revolut, accusata di diffondere messaggi ingannevoli sui servizi di investimento e di adottare modalità aggressive nella gestione bancaria.

