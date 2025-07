WWE | Divisione femminile divisa lo scetticismo dietro Evolution 2

tensioni e delle tensioni che stanno attraversando la divisione femminile della WWE in vista di Evolution 2. Mentre i fan si preparano a vivere uno degli eventi più attesi dell’anno, lo spirito di collaborazione tra le star e la WWE sembra essere messo alla prova. Riusciranno le protagoniste a superare le divergenze e dimostrare il loro valore? La risposta potrebbe cambiare le sorti della divisione femminile per sempre.

Il PLE Evolution 2 è ormai alle porte, ma dietro le quinte le cose non sono state esattamente perfette. Nonostante la WWE abbia annunciato una card solida e il ritorno di alcune leggende per lo show del 13 luglio, non tutte le star femminili sembrano entusiaste dell’evento, anzi, secondo quanto riportato, anche alcune delle lottatrici di punta non erano affatto convinte. Durante un recente episodio di The Hump, Sean Ross Sapp ha parlato delle reazioni interne all’annuncio dello show tutto al femminile. Se da un lato alcune atlete erano entusiaste del seguito di Evolution  2018, altre non l’hanno accolto con lo stesso spirito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Divisione femminile divisa, lo scetticismo dietro Evolution 2

In questa notizia si parla di: dietro - evolution - divisione - femminile

KABUL A Kabul si è svolta ieri la prima edizione del Women Business Prize, il premio nazionale ideato da NOVE Caring Humans per sostenere l’imprenditoria femminile in Afghanistan. In un contesto in cui alle donne è vietato studiare, muoversi da sole e part Vai su Facebook

WWE Evolution: card e come vederlo in streaming; WWE, Bayley e la sua Women's evolution: i traguardi di uno dei pilastri della divisione femminile; Nikki Bella rompe il silenzio dopo i cambiamenti improvvisi in WWE.

WWE Evolution: card e come vederlo in streaming - Le stelle della divisione femminile della WWE si preparano per la seconda edizione di Evolution, PLE in programma domenica 12 luglio. Lo riporta msn.com

WWE: Si punta su un nuovo tag team per la divisione femminile - La categoria femminile tornerà ad essere un punto fondamentale degli show delle prossime settimanali in vista del ritorno di Evolution, previsto per il 13 Luglio ad Atlanta. Riporta spaziowrestling.it