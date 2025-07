Allarme Djokovic non si allena alla vigilia della semifinale con Sinner Le condizioni di Nole

L’orizzonte della semifinale tra Djokovic e Sinner si oscura mentre il campione serbo, vittima di un problema fisico durante i quarti, decide di saltare l’allenamento pre-gara. Le sue condizioni rimangono un’incognita, alimentando suspense e preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Riuscirà Nole a recuperare in tempo per affrontare la sfida decisiva? Solo il tempo rivelerà se il suo spirito di ferro saprà superare questo ostacolo.

Il serbo aveva accusato un problema fisico ieri durante i quarti di finale contro Cobolli: oggi ha cancellato l'allanemento previsto.

Allarme Sinner, Djokovic lo mette nei guai - Novak Djokovic è tornato e ha riacceso la sfida per il titolo di numero 1 del mondo, mettendo Jannik Sinner sotto pressione.

