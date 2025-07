Caroline Tronelli chi è il nuovo amore di Stefano De Martino

Scopriamo insieme chi è Caroline Tronelli, la giovane napoletana al centro della cronaca rosa come possibile nuovo amore di Stefano De Martino. Con occhi chiari e capelli biondi, la sua storia sta catturando l’attenzione di fan e media. Ma cosa si nasconde dietro questa frequentazione? Scopriamolo insieme, perché il gossip non finisce mai di sorprenderci.

Caroline Tronelli è la giovane napoletana indicata come la nuova compagna di Stefano De Martino, avvistata più volte in compagnia del conduttore ed ex marito di Belen Rodriguez. Chi è Caroline Tronelli. Occhi chiari e capelli biondi, Caroline Tronelli è stata paparazzata più volte in compagnia di Stefano De Martino. I due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero amici da tempo e il conduttore di Affari Tuoi sarebbe stato spesso ospite della villa di famiglia di Caroline in Sardegna. La Tronelli infatti è l’erede di una ricca famiglia napoletana. Riservatissima, ha un profilo Instagram chiuso e non ha mai condiviso scatti in compagnia del presentatore. 🔗 Leggi su Dilei.it