Borsa | Europa in ordine sparso con Wall Street Milano -0,6%

Le borse europee si muovono in ordine sparso mentre Wall Street mostra segnali contrastanti: Milano chiude in negativo, ma Londra e Parigi resistono e addirittura accelerano. I negoziati sui dazi continuano a influenzare gli umori degli investitori, creando un ambiente di incertezza e opportunità. Scopri come queste dinamiche potrebbero impattare i tuoi investimenti e quali strategie adottare in un contesto così volatile.

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee con gli indici Usa contrastati, mentre proseguono i negoziati sui dazi. Milano (-0,6%) è la peggiore, preceduta da Madrid (-0,5%). Gira i negativo Francoforte (-0,2%), tiene Parigi (+0,2%) e accelera Londra (+1,15%), mentre a New York il Dow Jones guadagna lo 0,25% e il Nasdaq perde lo 0,41%. Risale a 85,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,6 punti al 3,54%, al pari di quello tedesco al 2,69%. In rialzo il dollaro sopra quota 0,85 euro e poco sotto le 0,74 sterline, mentre l' oro cede lo 0,22% a 3.

