Il record di Nvidia non è casuale: nasce da anni di innovazione e visione strategica. Con una capitalizzazione che supera i 4.000 miliardi di dollari, Nvidia si afferma come leader indiscusso nel settore tecnologico, trainata dalla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. I suoi strumenti all’avanguardia hanno rivoluzionato il modo in cui viviamo e lavoriamo, confermando che il successo si costruisce passo dopo passo, con determinazione e innovazione senza sosta.

La prima volta non si scorda mai, specialmente se l’obiettivo non era mai stato raggiunto da nessun altro. Nvidia segna l’ennesimo record, diventando la prima azienda a toccare i 4.000 miliardi di capitalizzazione. Per dare un’idea, è la cifra che si può ottenere sommando la capitalizzazione delle 216 aziende più piccole del Dow Jones. Il successo di Nvidia è dovuto, ovviamente, alla corsa all’intelligenza artificiale. I suoi strumenti sono i migliori sul mercati, non per niente tra i suoi clienti figurano colossi Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft. La spinta all’IA, richiesta anche dalla Casa Bianca, fa sì che le Big Tech si rivolgano sempre più spesso all’azienda di Jensen Huang, leader indiscussa del mercato dei semiconduttori. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - ll record di Nvidia non arriva per caso. Aresu spiega perché

