Maturità Valditara | Con la riforma chi fa scena muta all' orale sarà bocciato

La riforma della maturità, firmata dal ministro Valditara, porta con sé decisioni dure: chi sceglie di non partecipare all'orale per boicottare l'esame sarà bocciato e dovrà ripetere l'anno. Una svolta che solleva molte polemiche, ma anche riflessioni sul valore dell'impegno e della responsabilità nel percorso scolastico. La domanda ora è: questa linea ferma potrà davvero cambiare cultura e atteggiamento degli studenti?

Il ministro dell'Istruzione: "Se un ragazzo non si presenta all'orale perché vuole 'non collaborare' e quindi 'boicottare' l'esame, dovrà ripetere l'anno".

La decisione di Gianmaria Favaretto, un giovane di 19 anni, del liceo scientifico Fermi di Padova è stata quella di non sostenere l’esame orale della maturità Vai su Facebook

