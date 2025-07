Ucraina a Confindustria presidenza Business Advisory Council

In un momento cruciale per il futuro dell'Europa, le imprese italiane si confermano protagoniste del cambiamento. Alla Ukraine Recovery Conference di Roma, Barbara Cimmino di Confindustria ha sottolineato l'importanza di un impegno condiviso, stabile e affidabile. Solo così potremo garantire una crescita sostenibile, ponte tra prosperità , pace e sicurezza. La sfida è aperta: il ruolo delle aziende sarà centrale, oggi più che mai, per costruire un domani migliore.

"Il ruolo delle imprese sarà centrale, oggi e soprattutto domani. L'auspicio del tessuto produttivo italiano è che questo impegno possa concretizzarsi il prima possibile, in un contesto stabile e affidabile. Perché prosperità significa crescita, e da queste dipendono pace e sicurezza", dice Barbara Cimmino, vicepresidente per l'export e l'attrazione degli investimenti di Confindustria, intervenendo oggi alla Ukraine Recovery Conference di Roma. "Guardare all' Ucraina non significa solo ricostruire ma - ha aggiunto - riconoscere un mercato proiettato verso l'Europa, ricco di competenze e risorse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, a Confindustria presidenza Business Advisory Council

Ecco come le imprese italiane possono fare la differenza nella ricostruzione dell'Ucraina. Parla Cimmino (Confindustria)

