Cna Pisa vola con Eat to meet | tutto esaurito per il format dei giovani imprenditori

San Giuliano Terme, 10 luglio 2025 – Un giardino elegante immerso nella quiete della campagna toscana, un’atmosfera informale e colma di energia, ha fatto da sfondo a “Eat to Meet“, il format ideato dai giovani imprenditori di CNA Pisa che ha registrato il tutto esaurito. Un pubblico variegato di imprenditori, professionisti, docenti universitari e startupper si è riunito per condividere idee e ispirazioni. L’evento ha dimostrato ancora una volta che la connessione tra passione e innovazione può creare...

San Giuliano Terme, 10 luglio 2025 – Un giardino elegante immerso nella quiete della campagna toscana, un’atmosfera informale e colma di energia ma, soprattutto, un pubblico variegato composto da imprenditori, professionisti, docenti universitari e startupper in cerca di ispirazione: è lo scenario che ha accolto “Eat to Meet”, la serata-evento a cura dei giovani imprenditori di CNA Pisa che si è svolta mercoledì sera nella suggestiva cornice di Villa Maya a Latignano di Cascina. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa di Cna realizzata grazie alla compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, con il Polo Tecnologico di Navacchio in veste di Main Sponsor e col sostegno di Unipolsai Pisa e di Tenuta MonteRosola - ha registrato il tutto esaurito in neppure 48 ore dall’apertura delle iscrizioni ed è andata a confermare la bontà della scelta di un evento capace di mettere in connessione, attraverso una formula vivace, relazioni e occasioni professionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cna Pisa vola con “Eat to meet”: tutto esaurito per il format dei giovani imprenditori

Accademici e professionisti riuniti a Villa Maya per l'evento di networking a cura dei Giovani Imprenditori CNA; ospite d'eccezione Fulvio Matteoni, presidente e CEO di Decathlon Italia Srl dal 2010 a ...

