Oltre sette milioni di euro, questa la cifra record pagata all'asta per la celebre Birkin di Jane Birkin. Un prezzo che riflette non solo il valore inestimabile di un’icona di stile, ma anche il potere affascinante di un accessorio diventato simbolo di lusso e esclusività . La sua vendita a Sotheby's Parigi ha consacrato la bag come la vera regina delle "it bags", un tesoro che continua a catturare l'immaginazione di collezionisti ed appassionati.

Sette milioni di euro più i diritti d'asta: questo il prezzo pagato per la borsa Birkin creata appositamente da Hermes per l'attrice, cantante e icona di stile Jane Birkin. La "it bag" per eccellenza, divenuta poi simbolo non solo di ricchezza ma anche di accesso a quanto di più esclusivo può offrire la moda, è stata la star della vendita Fashion Icons di Sotheby's a Parigi. Quello che sarebbe poi diventato l'accessorio più ambito e sfuggente la cui presenza spazia tra musica, cinema, televisione e arte, era contraddistinto da sette elementi di design unici che la distinguono da ogni altra Birkin prodotta successivamente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 7 milioni di euro per la Birkin di Jane Birkin

