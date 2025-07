Prato, chiude la rotonda tra via Ofelia Giugni e viale Fratelli Cervi.

Prato si prepara a migliorare le proprie strade: domani sera, la rotonda tra via Ofelia Giugni e viale Fratelli Cervi sarà temporaneamente chiusa per lavori di asfaltatura. Un intervento fondamentale per garantire sicurezza e qualità alla viabilità cittadina, anche se comporterà qualche inevitabile disagio. La chiusura, prevista dalle 20:30 di venerdì fino alle prime ore di sabato, mira a rendere le strade più sicure e performanti per tutti i cittadini, migliorando così la mobilità urbana.

Prato, 10 luglio 2025 – Per consentire alcuni lavori di asfaltatura alla rotonda tra via Ofelia Giugni e viale F.lli Cervi dalle 20:30 di domani e fino al termine dei lavori (entro e non oltre le 6 di sabato 12 luglio), sarà attivo il divieto di transito in via Ofelia Giugni, nel tratto compreso tra la rotonda con viale F.lli Cervi e il civico 8 e nel tratto compreso tra la rotonda con viale F.lli Cervi e la rotonda con via di San Martino per Galceti, in viale Fratelli Cervi, nel tratto compreso tra la rotonda con via Ofelia Giugni e la rotonda con via di Cantagallo e nel tratto compreso tra la rotonda con via Ofelia Giugni e l'intersezione con via di San Martino per Galceti, solamente per la carreggiata in direzione via L. 🔗 Leggi su Lanazione.it