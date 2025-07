Naturalmente in rosa | ad Atessa l' evento dedicato al Cerasuolo d' Abruzzo

Naturalmente in rosa, ad Atessa, trasforma il sabato 12 luglio in un'esperienza indimenticabile tra natura, gusto e musica. In località Vallaspra, la rassegna celebra il pregiato Cerasuolo d'Abruzzo con passeggiate naturalistiche, degustazioni e storie di territorio, culminando in un affascinante concerto jazz al tramonto. Il Cerasuolo d’Abruzzo sarà il grande protagonista di questa giornata, regalando emozioni autentiche a tutti gli amanti del buon vino e della cultura locale.

